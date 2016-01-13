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市场报道 | 2016年 1月 14日 星期四 05:55 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，从三周高位回落

路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌，因技术性卖盘和获利回吐，现货月3月合约 在触及逾三周最高位后回落。

3月小麦期货 结算价跌3-1/4美分，报4.78美元，盘中触及4.84-1/4美元的12月21日以来最高水平。

市场受到美国农业部(USDA)周二公布美国冬麦播种面积数据小于预期的支撑。

今日CBOT小麦期货预估成交量为158,687口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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