芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，受技术性卖盘和出口需求疲弱拖累

路透芝加哥1月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，因技术性卖盘和在美国以外地区的小麦价格较低的情况下，美国小麦出口需求疲弱。
在泛欧交易所市场，3月加工小麦合约 下跌1.2%，报每吨166.25欧元，盘中触及165.5欧元的合约低位。
CBOT小麦期货在周三收盘走低后今日仍处于弱势，3月合约 周三升至三周高位后转跌，周四跌穿20日移动均线切入位。
美国农业部周四报告称，截至1月7日该周，出口销售美国旧作小麦27.46万吨，新作小麦1.6万吨，符合行业预估的15-35万吨。
3月小麦期货 结算价跌9-1/4美分，报4.68-3/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为83,869口。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)