芝加哥期市：CBOT小麦期货因空头回补走坚，但本周下跌1%

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透芝加哥1月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨，交易员称，在美国长周末前市场出现技术性买盘和空头回补。小麦期货本周累积下跌约1%。
商品基金持有大规模小麦期货净空头，令本间市场受到一波波空头回补的推动。
但基本面情况仍大致利空，包括全球小麦供应充足，限制了出口需求。
欧洲小麦期货<0#BL2:>再创合约新低，受累于大量库存、出口缓慢和商品市场仍普遍遭抛售。
交投最活跃的3月小麦合约 本周下跌4-3/4美分，或1%，此前两周曾上涨。
美国市场下周一将因假日闭市。
3月小麦期货 结算价涨5美分，报4.73-3/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为74,046口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)