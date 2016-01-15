芝加哥期市：CBOT小麦期货因空头回补走坚，但本周下跌1%

路透芝加哥1月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨，交易员称，在美国长周末前市场出现技术性买盘和空头回补。小麦期货本周累积下跌约1%。

商品基金持有大规模小麦期货净空头，令本间市场受到一波波空头回补的推动。

但基本面情况仍大致利空，包括全球小麦供应充足，限制了出口需求。

欧洲小麦期货<0#BL2:>再创合约新低，受累于大量库存、出口缓慢和商品市场仍普遍遭抛售。

交投最活跃的3月小麦合约 本周下跌4-3/4美分，或1%，此前两周曾上涨。

美国市场下周一将因假日闭市。

3月小麦期货 结算价涨5美分，报4.73-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为74,046口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)