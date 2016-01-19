芝加哥期市：CBOT小麦期货受技术性买盘支撑小幅收高，盘中走势震荡

标题新闻：亚特兰大联储仍预计美第四季经济增长年率为2.8%，此前发布的房屋开工数据好于预期
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路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二小幅收高，盘中走势震荡，交易商称受技术性买盘和空头回补支撑。
交投最活跃的3月小麦 收盘时下滑，但结算价小幅收高3/4美分，报4.74-1/2美元。
市场担心周末冷锋可能损害美国中西部和大平原中部部分地区的冬麦作物，这对期价有支撑作用。
不过分析师表示，美国小麦出口需求疲弱继续打压市场。上周俄罗斯小麦出口价格进一步下滑，因俄罗斯卢布兑美元跌至接近纪录低点。
美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦34.0842万吨，符合市场预期。
今日CBOT小麦期货预估成交量为70,101口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)