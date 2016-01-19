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市场报道 | 2016年 1月 20日 星期三 06:01 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货受技术性买盘支撑小幅收高，盘中走势震荡

路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二小幅收高，盘中走势震荡，交易商称受技术性买盘和空头回补支撑。

交投最活跃的3月小麦 收盘时下滑，但结算价小幅收高3/4美分，报4.74-1/2美元。

市场担心周末冷锋可能损害美国中西部和大平原中部部分地区的冬麦作物，这对期价有支撑作用。

不过分析师表示，美国小麦出口需求疲弱继续打压市场。上周俄罗斯小麦出口价格进一步下滑，因俄罗斯卢布兑美元跌至接近纪录低点。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦34.0842万吨，符合市场预期。

今日CBOT小麦期货预估成交量为70,101口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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