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市场报道 | 2016年 1月 21日 星期四 05:49 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，跟随商品市场普跌走势

路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下滑，交易商称跟随商品市场普跌走势，因油价急跌和宏观经济忧虑拖累。

美国原油期货跌穿每桶27美元，为2003年来首见，拖累全球金融市场下挫。

欧洲小麦期货创下合约低点。

投资人买入玉米期货，卖出小麦期货，因CBOT市场间的套利交易。

CBOT小麦期货收盘高于日低，交投最活跃的3月小麦 结算价跌3美分，报4.71-1/2美元，盘中低见4.67-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为85,812口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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