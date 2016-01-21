芝加哥期市：CBOT小麦期货受技术性买盘带动收高

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透芝加哥1月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上涨，交易商称受技术性买盘和基金空头回补提振。
交投最活跃的3月小麦 触及一周高位4.80美元，但之后缩减涨幅，结算价报每蒲式耳4.75美元，升3-1/2美分。
商品基金仍持有大量CBOT小麦期货净空头仓位，令市场易受空头回补提振。
但鉴于全球小麦供应过剩及宏观经济面忧虑，小麦的基本面仍偏空。
国际谷物理事会(IGC)将2015-16年度全球小麦产量预估上调500万吨，至7.31亿吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为88,475口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。