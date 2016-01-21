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市场报道 | 2016年 1月 22日 星期五 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货受技术性买盘带动收高

路透芝加哥1月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上涨，交易商称受技术性买盘和基金空头回补提振。

交投最活跃的3月小麦 触及一周高位4.80美元，但之后缩减涨幅，结算价报每蒲式耳4.75美元，升3-1/2美分。

商品基金仍持有大量CBOT小麦期货净空头仓位，令市场易受空头回补提振。

但鉴于全球小麦供应过剩及宏观经济面忧虑，小麦的基本面仍偏空。

国际谷物理事会(IGC)将2015-16年度全球小麦产量预估上调500万吨，至7.31亿吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为88,475口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)

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