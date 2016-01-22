芝加哥期市：CBOT小麦期货受空头回补提振微涨，本周涨0.4%

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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路透芝加哥1月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五微升，本周小幅上涨，交易商称受基金空头回补提振，跟随油价和全球股市反弹。
商品基金持有大量CBOT小麦期货净空头仓位，令市场易受空头回补提振。
但考虑到全球小麦供应过剩和北半球没有作物被冻死的重大威胁，能推动市场的消息很少，市场基本面仍偏空。
美国农业部报告称，截至1月14日当周出口销售小麦36.2万吨，符合行业预估的20-40万吨。
交投最活跃的3月小麦 涨1/2美分，报每蒲式耳4.75-1/2美元，本周涨1-3/4美分，或0.4%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为64,164口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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