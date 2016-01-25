芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，因空头回补和俄罗斯可能限制谷物出口传闻

路透芝加哥1月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨，3月合约 触及一周高位，交易员称，因空头回补和有关俄罗斯可能限制谷物出口的传闻。

据国际文传电讯社援引俄罗斯农业部的消息人士，因猪肉价格上涨，俄罗斯农业部正在考虑收紧谷物出口限制。

额外的支撑来自于对俄罗斯、乌克兰和中国部分地区周末的寒冷天气的担忧，冷空气可能会危及冬小麦作物。

作物监控机构MARS称，本月初欧洲遭遇寒流袭击，欧洲东部和乌克兰的作物受损。

商品基金持有大量CBOT小麦期货净空头仓位，令市场易受空头回补提振。美国商品期货交易委员会(CFTC)的交易商持仓报告显示，截至1月19日当周，非商业交易商减少CBOT小麦净空头1,439口，至111,328口。

美国农业部报告称，上周出口检验小麦18.7903万吨，前一周为34.0842万吨。

交投最活跃的3月小麦 涨6美分，报每蒲式耳4.81-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为95,519口。(完)

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