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市场报道 | 2016年 1月 28日 星期四 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因获利了结和俄罗斯或下调出口税传闻

路透芝加哥1月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周三下跌，为五个交易日来的第一次下跌，交易员称，因获利了结和有关俄罗斯可能下调小麦出口税的传闻。

CBOT-3月小麦 收跌8-1/4美分，报4.76-1/2美元，此前一天触及一个月以来的最高4.88-1/2美元。

俄罗斯农业部第一副部长Evgenii Gromyko称，俄罗斯可能考虑取消或下调小麦出口税，对大麦和玉米征收出口税。

对俄罗斯小麦出口限制可能更严格的担忧本周稍早扶助小麦价格走高。

今日CBOT小麦期货预估成交量为106,610口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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