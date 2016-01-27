芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因获利了结和俄罗斯或下调出口税传闻

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透芝加哥1月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周三下跌，为五个交易日来的第一次下跌，交易员称，因获利了结和有关俄罗斯可能下调小麦出口税的传闻。
CBOT-3月小麦 收跌8-1/4美分，报4.76-1/2美元，此前一天触及一个月以来的最高4.88-1/2美元。
俄罗斯农业部第一副部长Evgenii Gromyko称，俄罗斯可能考虑取消或下调小麦出口税，对大麦和玉米征收出口税。
对俄罗斯小麦出口限制可能更严格的担忧本周稍早扶助小麦价格走高。
今日CBOT小麦期货预估成交量为106,610口。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。