芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至一周低点，因技术性卖盘及预报大平原雪暴

路透芝加哥1月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下滑，连跌第二日，3月合约跌至一周低点，因技术性卖盘及预报美国大平原将有对作物有利的强降雪和降雨。

Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，下周初的暴雨雪天气将给大平原带来强降雪，中西部和密西西比河三角洲地区则会有强降雨。

3月小麦期货 跌穿30日和20日移动均线支撑位，结算价报4.72-1/4美元，跌4-1/4美分，盘中低见4.70-1/2美元，为1月21日来最低。

市场静待定于周五在莫斯科举行的会议，讨论可能改变俄罗斯小麦出口税。

今日CBOT小麦期货预估成交量为124,856口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)