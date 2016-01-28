芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至一周低点，因技术性卖盘及预报大平原雪暴

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透芝加哥1月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下滑，连跌第二日，3月合约跌至一周低点，因技术性卖盘及预报美国大平原将有对作物有利的强降雪和降雨。
Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，下周初的暴雨雪天气将给大平原带来强降雪，中西部和密西西比河三角洲地区则会有强降雨。
3月小麦期货 跌穿30日和20日移动均线支撑位，结算价报4.72-1/4美元，跌4-1/4美分，盘中低见4.70-1/2美元，为1月21日来最低。
市场静待定于周五在莫斯科举行的会议，讨论可能改变俄罗斯小麦出口税。
今日CBOT小麦期货预估成交量为124,856口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。