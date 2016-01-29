芝加哥期市：CBOT小麦期货因空头回补攀升，本月涨2%

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透芝加哥1月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨，交易商称，因空头回补和月末技术性买盘。
CBOT-3月小麦期货 升穿了50日移动均线，收于每蒲式耳4.79-1/4美元，全日上涨7美分。
3月合约本月上涨9-1/4美分，或约2%。
周五的涨幅受限，因预报称美国大平原下周初将有暴风雪，气象学家称，暴风雪将会带来大量降雪，可能帮助该地区的冬小麦免受下周稍晚的冷锋侵扰。
业内人士称，俄罗斯可能在一次会议后维持原谷物出口规定不变，此前几日市场一直在猜测俄罗斯是会上调还是下调小麦出口税。
美国农业部报告称，截至1月21日该周出口旧作小麦29.42万吨，出口新作小麦5.28万吨，行业预估为25-40万吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为90,769口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透1月19日 - 纽约梅隆银行 周四公布，第四季获利增长29.0 4%，因支出下降和净利率营收上升。总营收上升1.75%，至37.9亿美元， 但不及分析师预期的38.5亿美元。 纽约梅隆银行周四盘初下跌2.8%，报44.94美元。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。