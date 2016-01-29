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市场报道 | 2016年 1月 30日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货因空头回补攀升，本月涨2%

路透芝加哥1月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨，交易商称，因空头回补和月末技术性买盘。

CBOT-3月小麦期货 升穿了50日移动均线，收于每蒲式耳4.79-1/4美元，全日上涨7美分。

3月合约本月上涨9-1/4美分，或约2%。

周五的涨幅受限，因预报称美国大平原下周初将有暴风雪，气象学家称，暴风雪将会带来大量降雪，可能帮助该地区的冬小麦免受下周稍晚的冷锋侵扰。

业内人士称，俄罗斯可能在一次会议后维持原谷物出口规定不变，此前几日市场一直在猜测俄罗斯是会上调还是下调小麦出口税。

美国农业部报告称，截至1月21日该周出口旧作小麦29.42万吨，出口新作小麦5.28万吨，行业预估为25-40万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为90,769口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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