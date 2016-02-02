芝加哥期市：小麦期货持平，因空头回补带来的支撑抵消需求匮乏的压力

路透芝加哥2月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收盘基本持稳，交易商称，因出口需求匮乏引发的压力被技术性买盘和空头回补带来的支撑所抵消。

席卷堪萨斯和内布拉斯加州北部的冬季风暴带来多达12英寸(30.5厘米)的降雪，而大平原南部地区的降雪和降雨量较小。

美国农业部周一称，美国最大的冬麦种植州堪萨斯州1月的冬麦生长状况改善，而大平原其他地区的冬麦生长状况下降。

CBOT-3月小麦期货 结算价持平在4.75-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为137,657口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)