芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因美国周度出口销售令人失望

投行观点：Fastenal目标价从41美元上调至49，评级为中性--瑞信
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路透芝加哥2月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下挫1.5%，交易商称因周度出口销售数据疲弱，凸显美国小麦需求不振。
CBOT-3月小麦合约 收低7-1/4美分，报每蒲式耳4.72-3/4美元，在上日的区间之内交投。
美国农业部公布，截至1月28日该周出口销售旧作美国小麦6.62万吨，为市场年度最低，新作小麦出口销售8.78万吨。市场预估为旧作小麦出口销售20-40万吨。
今日美元下挫，但小麦期货未受提振。美元连跌第二日，因投资人继续怀疑美联储今年是否可以升息。
投资人现关注2月9日将出炉的美国农业部月度供需报告，分析师预计美国政府将上调2015/16年度小麦结转库存预估。
今日CBOT小麦期货预估成交量为138,757口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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