芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因美国周度出口销售令人失望

路透芝加哥2月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下挫1.5%，交易商称因周度出口销售数据疲弱，凸显美国小麦需求不振。

CBOT-3月小麦合约 收低7-1/4美分，报每蒲式耳4.72-3/4美元，在上日的区间之内交投。