芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至三周低位，因技术性卖盘和全球供应充裕

路透芝加哥2月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下挫，3月合约触及三周低位，交易员称，因技术性卖盘和全球供应充裕，全球最大小麦进口国埃及取消了一次小麦标购。

CBOT-3月合约 收跌6美分，报每蒲式耳4.66-3/4美元。

埃及在仅收到四份价格高于阿尔及利亚协议的标书后，取消了本周的这次购买小麦标购活动，表明埃及政府仍然受累于其进口规定带来的困惑。

在2月9日美国农业部发布月度供需报告前，分析仪预计政府将略微提高美国2015/16小麦的结转库存预估。

本周，CBOT-3月合约 下跌12-1/2美分或2.6%，为自去年12月底以来的最大周度跌幅。

今日CBOT小麦期货预估成交量为216,836口。(完)

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