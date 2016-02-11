芝加哥期市：CBOT小麦期货因技术性卖盘收跌

路透芝加哥2月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低，交易员称，受累于技术性卖盘，本周跌至合约低位后出现的短暂反弹失去动能。

没有推动市场的消息，但考虑到纪录高位的全球库存、对美国小麦的出口需求处于历史低位，小麦的基本面前景仍偏空。