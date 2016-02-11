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市场报道 | 2016年 2月 12日 星期五 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货因技术性卖盘收跌

路透芝加哥2月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低，交易员称，受累于技术性卖盘，本周跌至合约低位后出现的短暂反弹失去动能。

CBOT-3月小麦合约 收跌3美分，报每蒲式耳4.58-1/4美元，盘中高见4.65-3/4美元。

没有推动市场的消息，但考虑到纪录高位的全球库存、对美国小麦的出口需求处于历史低位，小麦的基本面前景仍偏空。

美国农业部周四上午报告称，出口销售2015/16美国小麦26.33万吨，2016/17美国小麦3.6万吨，符合行业预估。

今日CBOT小麦期货预估成交量为214,852口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校)

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