芝加哥期市：CBOT小麦期货在震荡交投中下跌，下周一美国假日市场闭市

投行观点：Tutor Perini目标价从30美元上调至35，评级为买入--Canaccord Genuity
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路透芝加哥2月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五在震荡交易中收低，交易员称，盘中走势反复，全球供应充足的压力抵消了空头回补带来的支撑。
美国市场下周一将因总统日假期休市，CBOT将在周二0100 GMT开始交易。
CBOT-3月小麦合约 收跌3/4美分，报每蒲式耳4.57-1/2美元，盘中追平周二触及的合约低位4.55美元，此为2010年以来交投最活跃小麦合约的最低位。
3月小麦期货本周下跌9-1/4美分，或2%，为连续第二周下跌。
今日CBOT小麦期货预估成交量为141,252口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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