芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因空头回补和技术性买盘

英国债市：两年期公债收益率触及两个月高位，因FED暗示将再次升息
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
路透芝加哥2月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，交易员称，上周触及合约低位和多年低位后出现技术性买盘和空头回补。
美国商品期货交易委员会(CFTC)报告显示，截至2月9日，基金持有净空头头寸数量为自2006年以来第二大，令小麦市场易受一波波的空头回补影响。
全球股市上涨，给CBOT谷物市场提供了进一步的支撑，尽管油价由升转跌。
但全球小麦库存创纪录高位，美国小麦出口需求疲弱限制了涨幅。
CBOT-3月小麦合约 收涨6-3/4美分，报每蒲式耳4.64-1/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为151,732口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放
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