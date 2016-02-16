芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因空头回补和技术性买盘

路透芝加哥2月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，交易员称，上周触及合约低位和多年低位后出现技术性买盘和空头回补。

美国商品期货交易委员会(CFTC)报告显示，截至2月9日，基金持有净空头头寸数量为自2006年以来第二大，令小麦市场易受一波波的空头回补影响。

全球股市上涨，给CBOT谷物市场提供了进一步的支撑，尽管油价由升转跌。

但全球小麦库存创纪录高位，美国小麦出口需求疲弱限制了涨幅。

CBOT-3月小麦合约 收涨6-3/4美分，报每蒲式耳4.64-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为151,732口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)