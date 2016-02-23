芝加哥期市：CBOT小麦跌至2010年来最低，跟随商品市场普跌走势

路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所小麦期货<0#W:>周二跌至多年低位，交易员称，因油价拖累商品市场普遍走低。
油价暴跌，因有迹象表明，产油国的冻产计划可能无果而终。
俄克拉荷马州和德克萨斯州东部的降雨预计将给美国大平原南部的硬红冬麦带来有利的土壤湿度，也对市场利空。
CBOT-3月小麦 收跌10-1/2美分，报每蒲式耳4.48美元，盘中低见4.47-1/2美元，为2010年6月以来最低价格。
全球小麦库存创纪录，美国小麦出口需求疲弱，继续重压小麦价格。
一些交易员预计在下周第一个通知日，将有3月小麦合约交割，给现货月合约带来压力，令其表现不及远月合约。
今日CBOT小麦期货预估成交量为194,509口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 母红)