芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，因美国农业部预估今年种植面积小于预期

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透芝加哥2月25日 - 芝加哥期货交易所小麦期货<0#W:>周四上涨，为六个交易日来首见，交易商称因之前美国农业部预估的今年小麦种植面积低于市场预期，且报告的出口销售增至三个月高位。
全球小麦库存创纪录，以及全球市场竞争激烈限制了此间市场的升幅。美元兑其他小麦出口大国货币走强 ，也令美国小麦的需求放缓。
CBOT-3月小麦期货 结算价升2-1/2美分，报每蒲式耳4.45-1/4美元，昨日盘中触及五年半最低位。
美国农业部预计今年美国所有小麦的种植总面积为5,100万英亩，较去年减少360万，若果真如此则为1970年来最低。分析师预估均值为5,240万英亩。
美国农业部公布，周度小麦出口销售超过40万吨，为11月来最大，且高于分析师预估区间。
今日CBOT小麦期货预估成交量为112,918口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f