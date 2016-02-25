芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，因美国农业部预估今年种植面积小于预期

路透芝加哥2月25日 - 芝加哥期货交易所小麦期货<0#W:>周四上涨，为六个交易日来首见，交易商称因之前美国农业部预估的今年小麦种植面积低于市场预期，且报告的出口销售增至三个月高位。

全球小麦库存创纪录，以及全球市场竞争激烈限制了此间市场的升幅。美元兑其他小麦出口大国货币走强 ，也令美国小麦的需求放缓。

CBOT-3月小麦期货 结算价升2-1/2美分，报每蒲式耳4.45-1/4美元，昨日盘中触及五年半最低位。

美国农业部预计今年美国所有小麦的种植总面积为5,100万英亩，较去年减少360万，若果真如此则为1970年来最低。分析师预估均值为5,240万英亩。

美国农业部公布，周度小麦出口销售超过40万吨，为11月来最大，且高于分析师预估区间。

今日CBOT小麦期货预估成交量为112,918口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)