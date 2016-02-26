芝加哥期市：供应充裕拖累小麦期货收跌，本周下跌4%

路透芝加哥2月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五走低，过去七个交易日中第六日下跌，且本周收跌4%，交易商称，因全球供应充裕。

CBOT-3月小麦合约 收跌2美分，报每蒲式耳4.43-1/4美元，接近本周稍早触及的五年半低位。该合约本周下跌4%，为三个月来最大周度跌幅。

美国农业部周五预计，2016-17作物年度美国小麦库存将增至逾19亿蒲式耳，尽管预计今年小麦种植面积将为1970年以来最小。

创纪录的全球小麦库存，以及全球市场的激烈竞争进一步重压小麦价格。美元 走强削弱了美国小麦在全球市场的竞争力，加重了出口困境。

小麦较玉米价格走低，可能吸引部分美国牲畜饲养场在饲料中使用更多小麦。小麦-玉米价差收窄至2013年以来最窄水平。

CBOT-3月小麦期货 结算价报4.43-1/4美元，跌2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为132,358口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)