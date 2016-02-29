芝加哥期市：CBOT小麦期货因空头回补走坚，但本月回落7%

路透芝加哥期2月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一小幅收涨，因在上周触及多年低位后出现空头回补，但近月合约 本月下跌7%，为11月以来最大月跌幅。

全球小麦库存充裕继续重压市场，与此同时，美元强势限制对美国小麦的需求。

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的周度仓位报告显示，截止2月23日当周，交易商增加所持CBOT小麦净空头头寸，至13.6097万口的纪录高位。

CBOT-3月小麦合约 因首个交割通知日交割量低于预期而受到支撑，今日总计交割六口，市场预估为0-800口。

美国农业部按计划将在2100 GMT或之后公布数州的作物生长状况月度报告，多数为美国大平原各州。

本月，CBOT近月小麦合约 跌34-1/4美分，或7.1%。

CBOT-5月小麦期货 结算价报4.53-1/4美元，升1美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为84,122口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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