芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因空头回补和美国天气忧虑

路透芝加哥3月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第三日上涨，交易员称，受助于空头回补和投资人担心美国大平原地区硬麦地带干燥天气。

一些交易员还将原因归为下周的暴雨可能导致阿肯萨斯州和密西西比州软红冬麦地带的地区性洪水。

商品市场普遍上涨给本间市场提供支撑，因美国就业数据强劲增强了对全球经济的信心。

CBOT-5月小麦合约 涨1美分，报4.60-3/4美元。本周，该合约升8-1/2美分，或1.9%，为去年10月以来的最大周度涨幅。

分析师预计，将于3月9日发布的美国农业部月度供需报告将提高2015/16小麦结转库存预估。

CBOT称，有275口3月软红冬麦交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为107,330口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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