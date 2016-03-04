芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因空头回补和美国天气忧虑

****美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
路透芝加哥3月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第三日上涨，交易员称，受助于空头回补和投资人担心美国大平原地区硬麦地带干燥天气。
一些交易员还将原因归为下周的暴雨可能导致阿肯萨斯州和密西西比州软红冬麦地带的地区性洪水。
商品市场普遍上涨给本间市场提供支撑，因美国就业数据强劲增强了对全球经济的信心。
CBOT-5月小麦合约 涨1美分，报4.60-3/4美元。本周，该合约升8-1/2美分，或1.9%，为去年10月以来的最大周度涨幅。
分析师预计，将于3月9日发布的美国农业部月度供需报告将提高2015/16小麦结转库存预估。
CBOT称，有275口3月软红冬麦交割。
今日CBOT小麦期货预估成交量为107,330口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 李军)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
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