芝加哥期市：CBOT小麦收低，因技术性卖盘和美国冷空气担忧减弱

路透芝加哥3月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌逾1%，交易员称，因技术性卖盘，和对美国大平原南部寒流的担忧减弱。

预计本周稍晚大平原南部大部分地区气温将降至零度以下，但气温没有低到对作物带来重大灾害的程度。对乾旱天气的担忧仍然存在。

一艘装载阿根廷小麦和豆粕的货船计划在本月稍晚抵达北卡罗来纳州港口的消息给市场增添了额外压力，这将是今年在美国卸载的至少第三艘阿根廷货船，而此时美国国内库存仍充裕。

CBOT-5月小麦 收跌6-1/2美分，报每蒲式耳4.70-3/4美元，略高于50日移动均线切入位，为一周来最低价位。

美元尾盘下跌未能支撑小麦价格，美元在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表会议声明后兑其它主要货币大幅下挫。美联储决定维持利率不变，但将今年升息次数预期从四次下调至两次。

今日CBOT小麦期货预估成交量为62,328口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)