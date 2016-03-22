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市场报道 | 2016年 3月 23日 星期三 05:04 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦连续第三日上涨，因空头回补和美国天气忧虑

路透芝加哥3月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周二连续第三日上涨，因受美国大平原南部天气波动影响出现空头回补，但全天交易震荡，收在盘中高位之下。

美国大平原气温自周末低至零度后大幅回升，但预计下周初还会有一波冷空气来袭。

全球小麦库存充裕，美国小麦出口需求疲弱限制了涨幅。

CBOT-5月小麦 收涨1/4美分，报4.66-3/4美元，此前在4.70美元的50日移动均为切入线之上遇到技术性阻力。

美国农业部称，堪萨斯和德克萨斯冬小麦评级改善，但俄克拉荷马小麦评级下降，堪萨斯作物生长速度快于常年，因此更易受冰冻损害影响。

包括芝加哥期货交易所在内的美国市场将于周五因假日休市，周四是CBOT-4月期权的最后一个交易日。

今日CBOT小麦期货预估成交量为73,808口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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