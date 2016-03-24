芝加哥期市：CBOT小麦在长周末前收盘持平，以技术性交易为主

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘持平，经纪商称，在三日长周末前市场以技术性交易为主。
CBOT-5月合约 收盘持平于每蒲式耳4.63美元，从早盘的下跌中反弹，本周也持平，位于记录高位的全球供应带来的压力，抵消了空头回补和对美国大平原地区上周末冰冻造成小麦损失的担忧带来的支撑。
包括芝加哥期货交易所在内的美国市场周五将因复活节假日休市，周日0000GMT将开始周一的交易。
市场等待美国农业部将于3月31日发布的种植面积和季度库存报告。
美国农业部报告称，截至3月17日当周，出口销售美国旧作小麦36.89万吨，新作小麦11.88万吨，基本与预期一致。
今日CBOT小麦期货预估成交量为57,293口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
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RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选