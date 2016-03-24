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市场报道 | 2016年 3月 25日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦在长周末前收盘持平，以技术性交易为主

路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘持平，经纪商称，在三日长周末前市场以技术性交易为主。

CBOT-5月合约 收盘持平于每蒲式耳4.63美元，从早盘的下跌中反弹，本周也持平，位于记录高位的全球供应带来的压力，抵消了空头回补和对美国大平原地区上周末冰冻造成小麦损失的担忧带来的支撑。

包括芝加哥期货交易所在内的美国市场周五将因复活节假日休市，周日0000GMT将开始周一的交易。

市场等待美国农业部将于3月31日发布的种植面积和季度库存报告。

美国农业部报告称，截至3月17日当周，出口销售美国旧作小麦36.89万吨，新作小麦11.88万吨，基本与预期一致。

今日CBOT小麦期货预估成交量为57,293口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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