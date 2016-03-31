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市场报道 | 2016年 4月 1日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，因美国小麦种植面积预估低于预期

路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周四急升2%，交易商称，之前美国农业部预计，2016年美国小麦种植面积不到5,000万英亩，为46年低位。

农业部预计，今年小麦种植面积为4,955.9万英亩，甚至低于接受路透调查的市场人士的最低预估值，且如果成真，将是1970年以来所有小麦种植面积的最低值。

CBOT-5月小麦期货 收涨9-1/2美分，报每蒲式耳4.73-1/2美元。

农业部报告显示，3月1日美国小麦库存为13.72亿蒲式耳，略高于市场预估均值13.56亿蒲式耳。

美元 走软提供支撑。

农业部报告，上周美国出口销售2015-16年小麦31.71万吨，接近市场预估区间的高端，出口2016-17年度小麦8.56万吨。

交投最活跃的CBOT小麦期货 月线攀升4.5%，本季度上扬0.7%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为174,636口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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