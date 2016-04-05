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市场报道 | 2016年 4月 6日 星期三 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，市场等待美国农业部作物评级报告

路透芝加哥4月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二小幅下挫，因交易员等待美国农业部发布本季首个作物等级报告。

路透调查的八位分析师称，预计农业部将公布，冬麦优良率为57.6%，去年同期为44%，五年平均值为42%。

但美国大平原小麦种植带西部部分地区的持续干旱天气，加重了对产量前景的担忧，给本间市场提供了支撑。

美国农业部将原定周一发布的作物生长报告推迟至周二2000 GMT发布。

CBOT-5月小麦合约 收跌3/4美分，报每蒲式耳4.74美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为69,669口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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