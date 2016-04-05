芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，市场等待美国农业部作物评级报告

路透调查的八位分析师称，预计农业部将公布，冬麦优良率为57.6%，去年同期为44%，五年平均值为42%。

但美国大平原小麦种植带西部部分地区的持续干旱天气，加重了对产量前景的担忧，给本间市场提供了支撑。