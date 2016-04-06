芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因美国作物等级优于预期及大平原湿度增加

路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周三下跌，此前美国农业部作物生长报告显示美国冬麦作物状况好于分析师预估。

美国农业部周二稍晚称，59%的作物等级为优良，高于57.6%的行业预估均值，也高于44%的去年同期水平。

一些预报显示，美国大平原南部小麦作物带下周湿度增加，这也给市场增加了压力。

民间分析机构Informa Economics预计，美国2016/17作物年冬麦产量为13.77亿蒲式耳，高于去年的13.7亿蒲式耳。美国农业部将于5月10日发布首个2016/17作物年美国冬麦产量预估。

CBOT-5月小麦合约 收跌11美分，报每蒲式耳4.63美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为138,534口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)