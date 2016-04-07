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市场报道 | 2016年 4月 8日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌第四日，因美国天气改善和出口数据疲弱

路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易商(CBOT)小麦期货周四连跌第四日，5月合约触及一周低位，交易商称，因预报称美国大平原将迎来对作物生长有利的降雨，且美国小麦出口销售令人失望。

CBOT-5月小麦合约 收跌6美分，报每蒲式耳4.57美元，盘中触及3月31日以来最低4.56-3/4美元。

美国农业部报告称，截止3月31日当周，净取消美国旧作小麦出口订单5.81万吨，净销售新作小麦15.93万吨。

分析师预计，上周净销售旧作小麦15-35万吨，销售新作小麦5-15万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为134,059口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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