芝加哥期市：CBOT小麦期货受空头回补带动上涨，尽管美国政府库存预估利空

路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周二收高，在昨日5月合约 跌至一个月低点后，今日出现空头回补反弹，交易商摆脱了美国政府月度作物报告中的利空数据影响。

美国农业部在其月度供需报告中将美国2015/16年度小麦结转库存预估上调至9.76亿蒲式耳，3月预估为9.66亿。该数据符合市场预估，但如果实现，将为1987/88年度以来最高库存水准。

美国农业部下调了2015/16年度美国小麦饲料使用预估1,000万蒲式耳，但维持出口预估在7.75亿蒲式耳不变，如果实现，将为44年最低。

农业部还上调2015/16年度全球小麦结转库存预估至2.3926亿吨的纪录高位。

5月小麦期货 结算价升5-1/4美分，报每蒲式耳4.52-1/2美元。

作物生长状况恶化盘初就给小麦期货带来支撑。周一收盘后，美国农业部公布，上周美国冬麦生长优良率为56%，低于之前一周的59%，路透访查的分析师原本预计优良率维持不变。

不过，本周末美国大平原南部小麦种植带预报有雨，可能提升产量前景。

今日CBOT小麦期货预估成交量为174,437口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)