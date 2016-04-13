芝加哥期市：CBOT小麦攀升至一周高位，受助于玉米和大豆上涨

标题新闻：欧盟执委会要求意大利削减今年财赤，结构性赤字/GDP比例降低0.2个百分点－财政部消息
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周三攀升至一周高位，交易商称，受玉米和大豆期货的大幅上涨提振。
商品基金持有大量CBOT小麦净空头头寸，令小麦市场非常容易受到一波波空头回补影响。
美国农业部周二发布的月度供需报告显示，国内和全球小麦供应充裕，这限制了小麦的涨幅。
预计本周末美国大平原冬麦种植带南部部分地区将有降雨，应该能够缓解对干旱状况的忧虑。
CBOT-5月小麦 收涨9美分，报每蒲式耳4.61-1/2美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为195,060口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 李军)
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