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市场报道 | 2016年 4月 14日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦攀升至一周高位，受助于玉米和大豆上涨

路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周三攀升至一周高位，交易商称，受玉米和大豆期货的大幅上涨提振。

商品基金持有大量CBOT小麦净空头头寸，令小麦市场非常容易受到一波波空头回补影响。

美国农业部周二发布的月度供需报告显示，国内和全球小麦供应充裕，这限制了小麦的涨幅。

预计本周末美国大平原冬麦种植带南部部分地区将有降雨，应该能够缓解对干旱状况的忧虑。

CBOT-5月小麦 收涨9美分，报每蒲式耳4.61-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为195,060口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 李军)

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