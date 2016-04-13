芝加哥期市：CBOT小麦攀升至一周高位，受助于玉米和大豆上涨

路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周三攀升至一周高位，交易商称，受玉米和大豆期货的大幅上涨提振。

美国农业部周二发布的月度供需报告显示，国内和全球小麦供应充裕，这限制了小麦的涨幅。