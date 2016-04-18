芝加哥期市：CBOT小麦期货急升，因基金回补空头头寸

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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路透芝加哥4月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周一急升2.8%，交易员称，这是自去年10月以来现货月合约 的最大单日涨幅，因基金驱动空头回补头寸。
美国商品期货交易委员会上周五发布的周度数据显示，截至4月12日当周，非商业交易员将CBOT小麦期货净空头头寸扩大至记录高位的152,453口。
交易商称，净空头头寸数量高于交易员的预估，这激发了一波空头回补。
美国大平原小麦种植带周末下了中到大雨，缓解了对旱情的担心。
5月合约 收涨13美分，报每蒲式耳4.72-3/4美元，盘中数次升穿4.73-3/4美元附近的100日移动均线切入位。
美国农业部报告称，最近一周出口检验美国小麦45.6924万吨，高于行业预估区间。
路透调查的分析师预计美国农业部将在周一稍晚公布的每周作物生长报告中称，57%的美国小麦为优良，高于一周前的56%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为232,412口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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