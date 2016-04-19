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市场报道 | 2016年 4月 20日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货因空头回补上涨，两日涨幅超5%

路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周二跳涨近3%，本周头两日涨幅超5%，交易员称，因基金空头回补和玉米、大豆走高的外溢影响。

全球股市和油价上涨给商品市场增添了看多人气。汤森路透追踪19种商品的核心商品指数 触及一个月高位。

5月合约 收涨13-1/2美分，报每蒲式耳4.86-1/4美元。

美国商品期货交易所最新一周持仓报告显示，非商业交易员持有创纪录的CBOT小麦净空头头寸，令市场很容易受到一波波空头回补影响。

CBOT小麦期货未平仓合约在周一上涨后减少超过1万口，表明交易员出脱空头头寸。

全球小麦市场基本面状况仍偏空。美国农业部预计全球2015-16作物年度小麦结转库存达到纪录高位，美国小麦出口数量为44年来最低。

美国农业部周度作物生长报告称，美国冬麦优良率为57%，高于前一周的56%。市场预估为持平。

农业部称，上周美国春麦播种完成率为27%，高于之前一周的13%，也高于五年均值19%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为204,772口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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