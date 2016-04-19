芝加哥期市：CBOT小麦期货因空头回补上涨，两日涨幅超5%

《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段走势平静，大量新债定价
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周二跳涨近3%，本周头两日涨幅超5%，交易员称，因基金空头回补和玉米、大豆走高的外溢影响。
全球股市和油价上涨给商品市场增添了看多人气。汤森路透追踪19种商品的核心商品指数 触及一个月高位。
5月合约 收涨13-1/2美分，报每蒲式耳4.86-1/4美元。
美国商品期货交易所最新一周持仓报告显示，非商业交易员持有创纪录的CBOT小麦净空头头寸，令市场很容易受到一波波空头回补影响。
CBOT小麦期货未平仓合约在周一上涨后减少超过1万口，表明交易员出脱空头头寸。
全球小麦市场基本面状况仍偏空。美国农业部预计全球2015-16作物年度小麦结转库存达到纪录高位，美国小麦出口数量为44年来最低。
美国农业部周度作物生长报告称，美国冬麦优良率为57%，高于前一周的56%。市场预估为持平。
农业部称，上周美国春麦播种完成率为27%，高于之前一周的13%，也高于五年均值19%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为204,772口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
0438GMT * 欧元/美元在隔夜升至1.0719后遇到压力，亚洲时段在1.0715-1.0689 * 美国公债收益率仍低迷，但投资者不是全然相信特朗普关于美元的言论 * 欧元/美元回落到1.0707(1.1300-1.0340跌势的38.2%回档位)下方，纽约收盘在此之上 * 后市仍然取决于美国公债收益率，观望是否有更多特朗普交易被解除 * 在1.0700上方走势沉重，下方有买盘，在1.0650买兴浓厚 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的五年公债 106/2期 得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。 106/2期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额557.50亿台币 ，投标倍数为2.23倍。此期公债将在23日发行，2022年1月23日到期。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000 0.6250 1.1500 0.9900-1.1500 105/14 30 250.000 2.0000 2.0250