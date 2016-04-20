芝加哥期市：CBOT小麦跳涨3.8%，自去年11月以来首次收于5美元之上

标题新闻：高盛因英国脱欧忧虑或将多达1,000名伦敦员工调到法兰克福-德国商报援引金融业消息人士
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路透芝加哥4月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周三跳涨近4%，自去年11月以来首次收于每蒲式耳5美元之上，受大豆、玉米和其它商品走高的外溢力道影响。
截至上周，商品基金持有纪录高位的CBOT小麦净空头头寸，令市场很容易受到空头回补反弹影响。
油价 上涨增添了商品市场看多人气，汤森路透跟踪19种商品的核心商品价格指数 触及自去年12月以来最高。
CBOT-5月小麦 收涨18美分，报每蒲式耳5.04-1/4美元，盘中触及去年11月9日以来最高的5.04-3/4美元。
小麦市场基本面前景仍疲弱，美国农业部预计2015/16作物年全球小麦结转库存达纪录高位。
今日CBOT小麦期货预估成交量为204,438口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。