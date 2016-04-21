版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 22日 星期五 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货回落，升至多月高位后获利回吐

路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周四下跌，交易员称，在现货月合约升至五个月高位后出现获利回吐。

CBOT-5月小麦合约 收跌8-1/2美分，报每蒲式耳4.95-3/4美元，盘中升至现货月合约 自去年11月以来最高的5.10-3/4美元。

因为价格上涨，前三个交易日CBOT小麦期货未平仓合约大幅减少，表明基金一直在回补空头头寸。

考虑到全球小麦库存充裕，出口竞争激烈，小麦市场基本面仍偏空。

美国农业部报告，上周出口销售2015/16市场年美国小麦29.5万吨，处于行业预估的高端，出口销售2016/17市场年美国小麦32.56万吨，高于行业预估。

今日CBOT小麦期货预估成交量为253,966口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐