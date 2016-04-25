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市场报道 | 2016年 4月 26日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：小麦期货小涨，受助于玉米市场上扬和基金回补空头

路透芝加哥4月25日 - 美国小麦期货周一上扬，交易商称，尽管基本面利空，但仍跟随玉米市场攀升。

在上周四和周五大跌后，投资基金空头回补为小麦市场涨势助力。

芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦合约 升穿100日移动均线。

分析师预计，美国农业部周一稍后将公布，上周美国冬麦生长优良率上升1个百分点，至58%。

农业部今日稍早称，上周出口检验美国冬麦总计40.6164万吨，与市场预期的25-45万吨一致，但低于上年同期的55.3228万吨。

CBOT-5月小麦期货 结算价报4.71-1/4美元，升4-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为155,890口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)

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