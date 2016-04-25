芝加哥期市：小麦期货小涨，受助于玉米市场上扬和基金回补空头

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥4月25日 - 美国小麦期货周一上扬，交易商称，尽管基本面利空，但仍跟随玉米市场攀升。
在上周四和周五大跌后，投资基金空头回补为小麦市场涨势助力。
芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦合约 升穿100日移动均线。
分析师预计，美国农业部周一稍后将公布，上周美国冬麦生长优良率上升1个百分点，至58%。
农业部今日稍早称，上周出口检验美国冬麦总计40.6164万吨，与市场预期的25-45万吨一致，但低于上年同期的55.3228万吨。
CBOT-5月小麦期货 结算价报4.71-1/4美元，升4-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为155,890口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选