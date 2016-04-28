芝加哥期市：CBOT软红冬麦小幅走坚，受助于出口数据强劲

路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四小幅走坚，受助于美国农业部发布的上周出口销售数据强劲。

软红冬麦收盘远低于盘中高位，因交易员从早盘受出口报告带动的上涨中锁定利润。

美国农业部报告称，新作和旧作总计出口80.66万吨，为2015年7月以来最大周度出口量，高于行业预估区间的高端。