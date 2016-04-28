版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 29日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT软红冬麦小幅走坚，受助于出口数据强劲

路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四小幅走坚，受助于美国农业部发布的上周出口销售数据强劲。

软红冬麦收盘远低于盘中高位，因交易员从早盘受出口报告带动的上涨中锁定利润。

美国农业部报告称，新作和旧作总计出口80.66万吨，为2015年7月以来最大周度出口量，高于行业预估区间的高端。

CBOT-5月小麦期货 上涨1-1/4美分，结算价报4.75-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为451,518口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐