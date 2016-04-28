芝加哥期市：CBOT软红冬麦小幅走坚，受助于出口数据强劲

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四小幅走坚，受助于美国农业部发布的上周出口销售数据强劲。
软红冬麦收盘远低于盘中高位，因交易员从早盘受出口报告带动的上涨中锁定利润。
美国农业部报告称，新作和旧作总计出口80.66万吨，为2015年7月以来最大周度出口量，高于行业预估区间的高端。
CBOT-5月小麦期货 上涨1-1/4美分，结算价报4.75-1/2美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为451,518口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。