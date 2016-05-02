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市场报道 | 2016年 5月 3日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，关注上周作物生长报告

路透芝加哥5月2日 - 美国小麦期货周一走低，交易商称，受累于美国大平原作物生长状况良好，以及国内外供应充裕。

即将到期的合约交割量巨大，说明农户库存充裕。

有544口CBOT-5月软红冬麦合约 交割，本交割期迄今为止共计交割2,224口。

分析师预计，美国农业部今日稍后公布的数据显示，上周冬麦生长优良率为60%，较之前一周高出1%。

CBOT-5月小麦期货 结算价报4.77美元，跌1美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为83,641口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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