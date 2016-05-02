芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，关注上周作物生长报告

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透芝加哥5月2日 - 美国小麦期货周一走低，交易商称，受累于美国大平原作物生长状况良好，以及国内外供应充裕。
即将到期的合约交割量巨大，说明农户库存充裕。
有544口CBOT-5月软红冬麦合约 交割，本交割期迄今为止共计交割2,224口。
分析师预计，美国农业部今日稍后公布的数据显示，上周冬麦生长优良率为60%，较之前一周高出1%。
CBOT-5月小麦期货 结算价报4.77美元，跌1美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为83,641口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选