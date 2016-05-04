芝加哥期市：CBOT软红冬麦期货变动不大，受利空基本面打压

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透芝加哥5月4日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三变动不大，交易商称受利空的基本面状况打压。
7月小麦期货在隔夜市场接近周二低点后出现技术支撑。
出口疲弱，且年度巡查发现堪萨斯州硬红冬麦可能丰产，凸显期货市场面临的不利因素。
分析师预计，美国农业部周四早将公布最近一周出口销售旧作小麦0-30万吨，之前一周为35.18万吨。
新作小麦出口销售预估为20-40万吨，之前一周为45.47万吨。
CBOT-7月小麦期货 结算价报4.71-1/4美元，微升1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为84,799口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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