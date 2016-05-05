芝加哥期市：CBOT小麦期货下挫至4月中来最低，因预计美国大平原丰产

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.65
路透上海1月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.02%至94.65；SDR篮子指数微升至95.75，BIS篮子指数微跌至96.01。
路透芝加哥5月5日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下挫1.8%，至4月中来最低，交易商称因预期美国大平原丰产。
美国小麦质量理事会(Wheat Quality Council)预计堪萨斯州硬红冬麦产量将增至3.824亿蒲式耳，上一年度为3.219亿，尽管播种减少。
美国农业部报告，最近一周出口销售旧作小麦17.89万吨，符合预估，新作小麦14万吨，低于预估。新作和旧作小麦出口都低于之前一周水准。
CBOT-7月小麦期货 结算价报4.63-1/4美元，下挫8美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为118,857口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海1月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.02%至94.65；SDR篮子指数微升至95.75，BIS篮子指数微跌至96.01。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周二收涨0.17%。沪深证交所融资融券余额当日减 少16.1亿元人民币，连续第六日下跌；两市两融余额为9,012.4亿元，创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9,028.5 -174.3 3,103.43 1/13 5,320.4 3,882.4 9,
旧金山--美联储主席叶伦在Commonwealth Club就“货币政策目标和我们如何追求这种目标”发表讲话(2000)。