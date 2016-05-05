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市场报道 | 2016年 5月 6日 星期五 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下挫至4月中来最低，因预计美国大平原丰产

路透芝加哥5月5日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下挫1.8%，至4月中来最低，交易商称因预期美国大平原丰产。

美国小麦质量理事会(Wheat Quality Council)预计堪萨斯州硬红冬麦产量将增至3.824亿蒲式耳，上一年度为3.219亿，尽管播种减少。

美国农业部报告，最近一周出口销售旧作小麦17.89万吨，符合预估，新作小麦14万吨，低于预估。新作和旧作小麦出口都低于之前一周水准。

CBOT-7月小麦期货 结算价报4.63-1/4美元，下挫8美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为118,857口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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