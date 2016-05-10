芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受助于大豆和玉米涨势

欧元债市：比利时天量发债，引领欧债收益率走升
周三在比利时10年期公债走势的带领下，欧元区公债收益率普遍上涨1-3个基点。10年期比利时公债收益率和意大利公债收益率分别上升3个基点和2个基点，达到0.66%和1.92%。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，受助于大豆和玉米市场涨势，以及在上日跌至四周低位后出现低吸买盘。
交投最活跃的CBOT-7月小麦期货 收涨4-3/4美分，报每蒲式耳4.61-1/4美元。
美国农业部在首份2016/17年度供需报告中预计，全球小麦结转库存为创纪录的2.573亿蒲式耳，高于分析师的预估区间。
农业部预计，2016/17年度美国小麦结转库存为10.29亿蒲式耳，高于分析师的平均预估。
农业部预计，2016/17年度美国冬麦产量为14.27亿蒲式耳，高于分析师的预估均值13.84亿蒲式耳。
农业部在周一晚间发布的周度作物生长报告显示，上周美国冬麦生长优良率为62%，高于之前一周的61%。
CBOT报告有132口5月软红冬麦合约 交割。
今日CBOT小麦期货预估成交量为129,198口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
周三在比利时10年期公债走势的带领下，欧元区公债收益率普遍上涨1-3个基点。10年期比利时公债收益率和意大利公债收益率分别上升3个基点和2个基点，达到0.66%和1.92%。
路透台北1月18日 - 台湾华南金控 旗下子公司华南永昌投信副总经理吕大伟周三称，今年上半年台股指数有望挑战万点大关，最高会看到10,200点；投资策略则应布局与通膨相关的类股，包括原物料、金融及塑化等类股。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0692 1.0712 -0.19 +1.70 1.0513 美元/日圆 113.21 112.62 +0.52 -3.13 116.87 欧元/日圆 121.06 120.58 +0.40 -1.69 123.14 美元/瑞郎 1.0012 1.0009 +0.03 -1.63 1.0178 英镑/美元 1.2322 1.2413 -0.73 -0.11 1.2336 美元/加元 1.3068 1.3041 +0.21 -2.70 1.3430 美元/离岸人民币 6.8182 6.8003 +0.26 -2.21 6.9726 澳元/美元