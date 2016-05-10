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市场报道 | 2016年 5月 11日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受助于大豆和玉米涨势

路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，受助于大豆和玉米市场涨势，以及在上日跌至四周低位后出现低吸买盘。

交投最活跃的CBOT-7月小麦期货 收涨4-3/4美分，报每蒲式耳4.61-1/4美元。

美国农业部在首份2016/17年度供需报告中预计，全球小麦结转库存为创纪录的2.573亿蒲式耳，高于分析师的预估区间。

农业部预计，2016/17年度美国小麦结转库存为10.29亿蒲式耳，高于分析师的平均预估。

农业部预计，2016/17年度美国冬麦产量为14.27亿蒲式耳，高于分析师的预估均值13.84亿蒲式耳。

农业部在周一晚间发布的周度作物生长报告显示，上周美国冬麦生长优良率为62%，高于之前一周的61%。

CBOT报告有132口5月软红冬麦合约 交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为129,198口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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