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市场报道 | 2016年 5月 12日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因美国和全球小麦供应充裕

路透芝加哥5月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下滑，交易商称，因接近收割新作小麦，全球和美国供应充裕。

交投最活跃的CBOT-7月小麦期货 收低2-1/4美分，报每蒲式耳4.59美元。

市场仍在消化美国农业部周二发布的预估，该预估显示美国和全球2016/17年度结转库存大于预期。

今日CBOT小麦期货预估成交量为105,120口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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