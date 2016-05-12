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市场报道 | 2016年 5月 13日 星期五 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因低吸买盘和出口销售强于预期

路透芝加哥5月12日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)小麦期货周四上扬，交易商称，受助于低吸买盘和上周出口销售强于预期。

基金持有大规模CBOT小麦净空头头寸，使市场很容易受空头回补推动反弹。

CBOT-7月小麦期货 收涨9美分，报每蒲式耳4.68美元。

美国农业部报告，最近一周出口销售2015/16年美国小麦29.49万吨，销售2016/17年小麦38.79万吨，均高于分析师预期。

CBOT报告，今日有2口5月软红冬麦合约 交割。(完)

今日CBOT小麦期货预估成交量为101,952口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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