芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因低吸买盘和出口销售强于预期

《汇市简讯》欧元/美元跟随英镑/美元涨势走高
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
路透芝加哥5月12日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)小麦期货周四上扬，交易商称，受助于低吸买盘和上周出口销售强于预期。
基金持有大规模CBOT小麦净空头头寸，使市场很容易受空头回补推动反弹。
CBOT-7月小麦期货 收涨9美分，报每蒲式耳4.68美元。
美国农业部报告，最近一周出口销售2015/16年美国小麦29.49万吨，销售2016/17年小麦38.79万吨，均高于分析师预期。
CBOT报告，今日有2口5月软红冬麦合约 交割。(完)
今日CBOT小麦期货预估成交量为101,952口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业Reynold American Inc 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。