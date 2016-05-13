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市场报道 | 2016年 5月 14日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货受空头回补带动上涨，本周收高2%

路透芝加哥5月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，触及一周半高位，交易商称，因市场人士回补空头头寸。

CBOT-7月合约 收高6-3/4美分，报每蒲式耳4.74-3/4美元。

小麦的基本面前景仍然利空，美国农业部预计，到2016/17销售年度末，美国小麦结转库存将攀升至29年高位。

市场密切关注预报的下周初美国大平原的降雨。降雨应会提升硬红冬麦的产量前景，但也可能会影响谷物的品质。

CBOT小麦期货早盘走低，因美元 走强，使美国小麦在供应充裕的全球市场的吸引力降低。

CBOT报告，有两口5月软红冬麦合约交割。

本周，CBOT-7月小麦期货 攀升11美分，或2.4%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为126,168口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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