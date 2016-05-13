芝加哥期市：CBOT小麦期货受空头回补带动上涨，本周收高2%

标题新闻：德国外长称就英国首相提出的“略为清晰”的退欧方式表示欢迎
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路透芝加哥5月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，触及一周半高位，交易商称，因市场人士回补空头头寸。
CBOT-7月合约 收高6-3/4美分，报每蒲式耳4.74-3/4美元。
小麦的基本面前景仍然利空，美国农业部预计，到2016/17销售年度末，美国小麦结转库存将攀升至29年高位。
市场密切关注预报的下周初美国大平原的降雨。降雨应会提升硬红冬麦的产量前景，但也可能会影响谷物的品质。
CBOT小麦期货早盘走低，因美元 走强，使美国小麦在供应充裕的全球市场的吸引力降低。
CBOT报告，有两口5月软红冬麦合约交割。
本周，CBOT-7月小麦期货 攀升11美分，或2.4%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为126,168口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)