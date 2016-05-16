芝加哥期市：CBOT小麦期货持稳，盘中受技术性卖盘打压

《路透晚报》--1月18日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
路透芝加哥5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一持稳，交易商称在全球供应充裕及美国出口需求疲弱的情况下，小麦期货呈现温和技术性回软。
美国春麦种植进度很快，且美国大平原硬红冬麦生长状况良好，也给市场进一步带来压力。
指标CBOT-7月软红冬麦合约 技术阻力位在100日移动均线切入位。
分析师预计，美国农业部周一午后将公布，截至5月15日，春麦种植率为90%。冬麦优良率预计为62%，持平于一周前。
CBOT-7月合约 收平，报每蒲式耳4.74-3/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为75,106口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
* 台币兑美元微收升，连续第二日上涨 * 惟进口商买汇需求涌现及午后外资转汇出 * 明日台币主交投区间暂看在31.450-31.650 路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三微收升，连续第二日上涨。汇银人士称， 反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币一度急弹至逾三个月盘中 高位，惟进口商买汇需求涌现及午后外资转趋汇出皆令台币升幅收敛，后续观望国际美元进 一步走向指引。 他们指出，今日交投转趋热络，主要来自进口商在台币升破31.500买汇意愿明显增强， 出口商抛汇交投则较显冷清，至于外资买卖汇交易皆有，早上偏卖汇、下午转偏买汇，尤其 是午后有外资保管行汇出让台币升幅几乎全数吐回。 〞再来还是要看美元指数怎么走。〞一大型银行交易员说。 交易员表示，由于美元指数 亚洲盘大致徘徊在100整数关口上方、未再续跌，而 亚币午后交投也趋于冷静、跌幅趋于收敛，暂时看来短线国际美元只是涨多修正，并非是美 元趋势反转，因此台币一升破31.500关键价位立即引来实质买汇需求出笼。 周三台币盘初一
0814GMT - 0814GMT * 周二特雷莎梅讲话后，空头回补推动英镑/美元上涨0.04美元至1.2416美元 * 英镑/美元创出1998年以来最大单日涨幅。1.2416接近55日移动均线切入位 * 仓位大幅调整给英镑空头以更好价位出手的机会 * 1.20是英镑空头的目标位之一(1.1983是周一所及低点) * 1.2322是自周二触及高位之后跌至的低点，略低于1.2015-1.2416走势的23.6%回档位 (完) (编译 白云; 审校 张荻)