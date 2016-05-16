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市场报道 | 2016年 5月 17日 星期二 04:59 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货持稳，盘中受技术性卖盘打压

路透芝加哥5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一持稳，交易商称在全球供应充裕及美国出口需求疲弱的情况下，小麦期货呈现温和技术性回软。

美国春麦种植进度很快，且美国大平原硬红冬麦生长状况良好，也给市场进一步带来压力。

指标CBOT-7月软红冬麦合约 技术阻力位在100日移动均线切入位。

分析师预计，美国农业部周一午后将公布，截至5月15日，春麦种植率为90%。冬麦优良率预计为62%，持平于一周前。

CBOT-7月合约 收平，报每蒲式耳4.74-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为75,106口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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