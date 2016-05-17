芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因空头回补触及两周高位

美国股市：开盘下跌，因特朗普讲话和英国退欧存在不确定性
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
路透芝加哥5月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周二收高，触及两周高位，交易员称，因大豆走强带动空头回补，以及担心美国大平原和中西部地区的作物质量。
CBOT-7月合约 收涨7美分，或4.81-3/4美元，盘中触及5月3日以来最高的4.84-1/2美元。该合约涨穿4.76美元附近的100日移动均线切入位的技术阻力位。
美国冬麦作物评级强劲，美国和全球的供应充裕限制了涨幅。
美国农业部周一晚报告称，62%的美国冬麦作物评级为优良，较前一周持平。
交易员关注美国中西部地区东部的冬麦作物质量，因该地区过度潮湿。大平原南部硬麦种植带的充足降雨也令市场担心作物质量。
今日CBOT小麦期货预估成交量为108,854口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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