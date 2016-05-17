芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因空头回补触及两周高位

路透芝加哥5月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周二收高，触及两周高位，交易员称，因大豆走强带动空头回补，以及担心美国大平原和中西部地区的作物质量。

CBOT-7月合约 收涨7美分，或4.81-3/4美元，盘中触及5月3日以来最高的4.84-1/2美元。该合约涨穿4.76美元附近的100日移动均线切入位的技术阻力位。

美国冬麦作物评级强劲，美国和全球的供应充裕限制了涨幅。

美国农业部周一晚报告称，62%的美国冬麦作物评级为优良，较前一周持平。

交易员关注美国中西部地区东部的冬麦作物质量，因该地区过度潮湿。大平原南部硬麦种植带的充足降雨也令市场担心作物质量。

今日CBOT小麦期货预估成交量为108,854口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)