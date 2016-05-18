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市场报道 | 2016年 5月 19日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货涨跌互现，近月合约受美元走强拖累下跌

路透芝加哥5月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收盘涨跌互现，盘中走势震荡，交易商称，近月合约受美元走强打压走低。

美元 走强，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示，可能最快在6月升息。美元走强通常会削减以美元计价的美国谷物对持有其它货币投资者的吸引力。

美国和全球小麦供应充裕也重压小麦市场。

CBOT-7月小麦合约 收跌1-3/4美分，报每蒲式耳4.80美元，但守在位于4.76美元附近的100日移动均线技术支撑位之上。

美国中西部东部软红冬麦种植带和大平原南部硬红冬麦种植带土壤湿度充足，引发对谷物品质的担忧。由此引发的空头回补支撑市场。

今日CBOT小麦期货预估成交量为101,367口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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