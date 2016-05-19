芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至一周低点，因美元强劲重压商品市场

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四大跌逾2%，加入商品市场的普遍走势，因投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)短期内可能加息，美元走强。
19种市场汤森路透核心商品指数 跌0.8%。
全球小麦供应充裕令市场利空气氛加重。美元走强令美国谷物在出口市场竞争力下降。
CBOT-7月小麦合约 跌穿100日和50日移动均线切入位，并降至一周低点4.62-1/2美元，结算价报每蒲式耳4.68-3/4美元，跌11-1/4美分。
美国农业部报告，最近一周出口销售2015/16年度美国小麦17.52万吨，符合分析师预估，2016/17年度小麦出口销售57.35万吨，高于预估。
今日CBOT小麦期货预估成交量为134,718口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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