芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至一周低点，因美元强劲重压商品市场

路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四大跌逾2%，加入商品市场的普遍走势，因投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)短期内可能加息，美元走强。

全球小麦供应充裕令市场利空气氛加重。美元走强令美国谷物在出口市场竞争力下降。

CBOT-7月小麦合约 跌穿100日和50日移动均线切入位，并降至一周低点4.62-1/2美元，结算价报每蒲式耳4.68-3/4美元，跌11-1/4美分。