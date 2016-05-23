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市场报道 | 2016年 5月 24日 星期二 04:54 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因供应充裕和商品市场普遍走低

路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周一下跌，交易员称，因全球供应充裕，及商品市场普遍走低带来的外溢效应。

CBOT-7月合约 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳4.62美元。

汤森路透跟踪19种核心商品的CRB指数 下跌约0.6%，因投资者考量美国将很快升息的前景。

美国农业部周一报告称，上周出口检验美国小麦30.1271万吨，处于30-45万吨的分析师预估区间的低端。

今日CBOT小麦期货预估成交量为81,492口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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