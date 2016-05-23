芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因供应充裕和商品市场普遍走低

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周一下跌，交易员称，因全球供应充裕，及商品市场普遍走低带来的外溢效应。
CBOT-7月合约 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳4.62美元。
汤森路透跟踪19种核心商品的CRB指数 下跌约0.6%，因投资者考量美国将很快升息的前景。
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国小麦30.1271万吨，处于30-45万吨的分析师预估区间的低端。
今日CBOT小麦期货预估成交量为81,492口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透多伦多5月12日 - 加拿大主要股指周五微幅收低，加拿大最大的非银行借贷公司Home Capital Group Inc暴跌15.5%，该公司承认仍担心其是否有能力继续运营的不确定性。但自然资源股提供支撑。