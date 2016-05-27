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市场报道 | 2016年 5月 28日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘涨跌互见，本周上涨近3%

路透芝加哥5月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收盘窄幅涨跌互见，交易商称，在美国假期长周末前，市场交投震荡。

包括CBOT在内的美国市场周一将因阵亡将士纪念日休市。

CBOT-7月小麦合约 收涨1/4美分，报每蒲式耳4.81-1/2美元，此前追平5月18日高位4.84-3/4美元。

美元走强令市场压力加重，令美国谷物对其他货币持有人而言吸引力降低。

CBOT小麦受到基金空头回补及在家畜饲料中使用增加的前景支撑。

本周，7月小麦升13-3/4美分，或2.9%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为116,246口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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