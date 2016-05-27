芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘涨跌互见，本周上涨近3%

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透芝加哥5月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收盘窄幅涨跌互见，交易商称，在美国假期长周末前，市场交投震荡。
包括CBOT在内的美国市场周一将因阵亡将士纪念日休市。
CBOT-7月小麦合约 收涨1/4美分，报每蒲式耳4.81-1/2美元，此前追平5月18日高位4.84-3/4美元。
美元走强令市场压力加重，令美国谷物对其他货币持有人而言吸引力降低。
CBOT小麦受到基金空头回补及在家畜饲料中使用增加的前景支撑。
本周，7月小麦升13-3/4美分，或2.9%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为116,246口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
(1月16日适逢马丁路德金纪念日假期，美国市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格 以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0600 1.0641 -0.39 +0.83 1.0513 美元/日圆 114.18 114.51 -0.29 -2.30 116.87 欧元/日圆 121.02 121.83 -0.66 -1.72 123.14 美元/瑞郎 1.0122 1.0083 +0.39 -0.55 1.0178 英镑/美元 1.2043 1.2176 -1.09 -2.38 1.2336 美元/加元
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。